Cevdet Yılmaz: "Dinamik Nüfus Yapımızın Korunmasına ve Güçlendirilmesine Yönelik Somut Nitelikte Birçok Adım Atıldı" - Son Dakika
Cevdet Yılmaz: "Dinamik Nüfus Yapımızın Korunmasına ve Güçlendirilmesine Yönelik Somut Nitelikte Birçok Adım Atıldı"

28.01.2026 16:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Nüfus Politikaları Kurulu’nun kurulmasının ardından geçen bir yıllık süreçte, ilgili tüm kurumlarımızın iş birliği ve gayretleriyle dinamik nüfus yapımızın korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik somut nitelikte birçok adım atıldı. Gençlerimizin aile kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni ülke geneline yaygınlaştırdık ve destek tutarlarını artırdık" ifadelerini kullandı.

Nüfus Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfus Politikaları Kurulumuzun üçüncü toplantısını, kurul üyelerimiz ve kurum temsilcilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Nüfus Politikaları Kurulu'nun kurulmasının ardından geçen bir yıllık süreçte, ilgili tüm kurumlarımızın iş birliği ve gayretleriyle dinamik nüfus yapımızın korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik somut nitelikte birçok adım atıldı. Gençlerimizin aile kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni ülke geneline yaygınlaştırdık ve destek tutarlarını artırdık. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında gençlerimiz ile üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere konut sahibi olabilmeleri için özel imkanlar tanıdık.

2025 yılında yaptığımız düzenleme ile tek seferlik doğum yardımı ödeme tutarını 5 bin liraya yükselttik, ikinci çocuklar için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira destek ödemesi uygulamasını hayata geçirdik. Kamu kurumlarımızdan başlamak üzere ülke genelinde kreşlerin yaygınlaştırılması için 'kreş seferberliği' başlattık. Bu somut adımların yanı sıra eylem planımızda yer alan birçok başlıktaki çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Bugünkü toplantımızda ise, aile ve nüfus yapısı ve demografik dönüşüm başlıklarına odaklanarak kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Bu vesileyle bugüne kadarki kapsamlı çalışmaları için tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, Nüfus Politikaları Kurulu'nda aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

