Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağına bir milyon liralık aydınlatma yatırımı

Aydınlatma taleplerini en kısa sürede yanıtlamaya özen gösteren Dicle Elektrik, Şanlıurfa'da yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'ndaki aydınlatma çalışmasını tamamladı. Bu kavşağı da üzerinde barındıran Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun bu kısmı için enerji şirketi bir milyon liralık aydınlatma yatırımı gerçekleştirecek.



Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki diğer iller gibi Şanlıurfa'da da aydınlatma yatırımlarıyla şehrin çehresini değiştirmeyi sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) hizmet kalitesi yönetmeliklerine uygun yatırımlar yapan Dicle Elektrik, yapımı süren Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nda birinci etap aydınlatma yatırımını tamamladı.



Toplam bir milyon liralık yatırım çerçevesinde kavşağa dikilen 55 aydınlatma direği arasına 2 bin metre alçak ve 11 bin metre orta gerilim kablosu döşedi. Direklere 110 adet armatür monte edilirken, şebekeyi beslemesi için ise 250 KVA'lık trafo tesis edildi. Aydınlatma şebekesinin 2'nci etabına ise yol yapım çalışmasına paralel olarak kısa sürede başlanacak.



Bu arada Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağında Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen aydınlatma çalışması Şanlıurfalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - ŞANLIURFA