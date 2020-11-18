Çevikel: "Bu ülkenin güçlü geleceği ancak çalışarak, üreterek kurulabilir" - Son Dakika

Çevikel: "Bu ülkenin güçlü geleceği ancak çalışarak, üreterek kurulabilir"

18.11.2020 12:37
Çevikel:

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Gürsu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Genç Zihinler-Geleceğe Yön Veren Fikirler' kampında girişimcilik dersleri alan gençlerle bir araya gelerek, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Gürsu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen 'Genç Zihinler-Geleceğe Yön Veren Fikirler' kampında girişimcilik dersleri alan gençlerle bir araya gelerek, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, geçtiğimiz hafta 'Kollektif Kariyer Merkezi' protokolü imzaladıkları Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret etti. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin güçlü geleceğinin ancak çalışarak ve üreterek kurulabileceğini altını çizerek, bu yolda her türlü işbirliğine destek vereceklerini söyledi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel daha sonra 'Genç Zihinler - Geleceğe Yön Veren Fikirler' kampında girişimcilik eğitimi alan gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere tecrübelerini aktaran Nilüfer Çevikel, iş yaşamında başarının tüm zorluklara rağmen durmadan ve yılmadan sağlanabileceğinin altını çizdi.

Nilüfer Çevikel, pandemi süreci ile birlikte önemi bir kez daha artan dijitalleşme sürecinin iş yaşamındaki önemine vurgu yaparak, gençlere çağın değişen şartlarını bu yaşlarda uyum sağlamayı öğrenmelerini tavsiye etti. Yerli ve milli yazılım çalışmalarının Türkiye'yi yeni dünya pazarında öne çıkaracağının altını çizen Nilüfer Çevikel, "Bu konuda şu ana kadar yapılan çalışmalar Türkiye'yi dünyada gündemi belirler hale getirdi. Bunu her sektörde, her alanda başarabilmeliyiz. Gençlerimizden çok umutluyuz. Bu ülkeyi geleceğe sizler taşıyacaksınız. Bu da ancak çok çalışarak, üreterek ve dünyadaki gelişmeleri takip edip, kendimizi sürekli güncelleyerek olabilir" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da ziyarette ilçelerinde istihdam ve genç girişimciliğin önünü açan çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Gürsu'da vasıflı çalışan ve işveren arasındaki köprüyü kurabilmek açısından önemli çalışmalara imza attıklarını anlatan Mustafa Işık, dört yıl önce kurdukları AR-GE ve inovasyon merkezlerinde girişimciler tarafından oluşturulan 18 projenin destek alarak hayata geçtiğini belirterek, yine çalışmalarını sürdürdükleri Kollektif Kariyer Merkezi projeleri sayesinde gençleri geleceğe hazırladıklarını söyledi. İstihdama destek olmak amacıyla DOSABSİAD ile imzaladıkları protokolün ses getirdiğini vurgulayan Mustafa Işık, çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - BURSA

Çevikel: Bu ülkenin güçlü geleceği ancak çalışarak, üreterek kurulabilir
Çevikel: Bu ülkenin güçlü geleceği ancak çalışarak, üreterek kurulabilir

Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurulu, Gİrişimcilik, Gürsu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevikel: 'Bu ülkenin güçlü geleceği ancak çalışarak, üreterek kurulabilir' - Son Dakika Ekonomi


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