Çevikel: "Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız" - Son Dakika

Çevikel: "Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız"

11.11.2020 14:56
Çevikel:

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Gürsu Belediyesi ile Kollektif Kariyer Merkezi protokolü imzaladı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Gürsu Belediyesi ile Kollektif Kariyer Merkezi protokolü imzaladı. Protokolle vasıflı elemanların sanayide istihdamını kolaylaştıracak çalışmalar konusunda önemli bir adım daha atıldı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'i ziyaret etti. Gürsu'da gençlerin geleceğe sağlam adımlarla yürüyebilmesi için sürdürülen mesleki eğitim çalışmaları sonrasında istihdam edilmeleri için DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ile Kollektif Kariyer Merkezi protokolünü imzalayan Mustafa Işık, istihdama yönelik çalışmaları ile kamuoyunun takdirini toplayan Başkan Çevikel ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, yaklaşık 50 bin çalışanı olan 5 milyar dolar ihracatı olan bir organize sanayi bölgesinde hizmet verdiklerini belirtti. Pandemi döneminin olumsuzluklarına rağmen ülke ihracatı, ekonomisi ve istihdamı için önemli adımlar attıklarını söyleyen Nilüfer Çevikel, " Türk insanı olarak üretiyoruz ve üretmeye alışığız. Fakat önemli bir sorunumuz var. İşveren kalifiye eleman bulamıyor. Bölgemizde kurulu BUTGEM ile açtığımız meslek edindirme sınıflarından mezun olanları İstihdam Büromuz aracılığıyla işe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yine Gürsu Belediyesi ile yaptığımız bu protokol sayesinde işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu istihdamı karşılayacağımıza inanıyorum. İnşallah ortak çalışmalarımızla sanayicilerimizin yaşadığı nitelikli eleman sorununu ve nitelikli çalışanların da iş problemini birlikte çözmek adına önemli çalışmalar yapacağız. Bu ülkenin geleceğinin üretim ve istihdam da olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yolda her türlü işbirliğine açığız" dedi.

"Gençlerimizin geleceği için çalışıyoruz"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, amaçlarının Gürsu'nun hızla artan nüfusuna cevap verebilecek çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi. İstihdam konusundan birçok kurumun kendilerinden eleman talebi olduğunu kaydeden Mustafa Işık, "İşverenin istediği ile çalışmak isteyenler arasında ortak noktayı bulamıyoruz. İnşallah artık çalışmaya gönüllüyüm diyen kardeşlerimize biz köprü oluşturmak istiyoruz. Bu konuda hep birlikte çalışarak çözümler üreteceğimize inanıyorum. Bundan dört yıl önce bir AR-GE, inovasyon merkezi kurduk. Dört yılda 18 projemiz geçti. Bunların birçoğu AB fonlarına bağlı projelerdi. Bu 18 proje şu anda hayata geçti, yaşıyor. En son olarak ta hayata geçirmeyi planladığımız Kollektif Kariyer Merkezi bunu taçlandıracağımız bir proje. Yine ilçemizde kurduğumuz atölyelerimizle gençlerimize meslek edindirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımıza Türkiye genelinden büyük talep var. İnşallah karşılıklı ilişkilerimiz sürdürülebilir olur. Buradaki amacımız gençlerimizin geleceğine katkı sağlamak. Güzel bir çalışma ortaya çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu. - BURSA

Çevikel: Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız

Organize Sanayi Bölgesi, İstihdam, Organize, Gürsu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çevikel: 'Vasıflı elemanları sanayiciyle buluşturacağız' - Son Dakika Ekonomi


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