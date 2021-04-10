Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü - Son Dakika

Ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düştü

IĞDIR'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan (35), yaralandı.

IĞDIR'da etkili olan yağış sırasında ceviz ağacının altında otururken üzerine yıldırım düşen Zeynep Altan (35), yaralandı. Kentte öğleden sonra etkili olan dolu, kısa süre sonra yerini yağmura bıraktı. Yağış sırasında merkeze bağlı Küllük köyündeki bahçelerinde piknik yapan Zeynep Altan, ceviz ağacının altında otururken yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Altan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan'ın vücudunun büyük bir bölümünde ciddi yanık oluştuğu belirlendi.



Son Dakika

Devlet, kanser ilaçlarına geçen yıl 5,6 milyar lira kaynak aktardı

Koronaya yakalan kadın intihara teşebbüs etti

İstanbul'da sırası gelen 250 bin kişinin aşı yaptırmadığı ortaya çıktı

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, öğrencilerle birlikte deney yaparken patlama yaşandı

Mehmetçik'e yeni üniforma! Üzerindeki renk ve desenler görev yaptıkları bölgelerin coğrafi yapısına göre tasarlandı

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti! İnfazın nedeni de olay kadar garip

Cilt kanserinden yüzünü kaybeden baba: Kızımı öpmeyi çok özledim

'Bildiri' soruşturmasında gözaltına alınan emekli amirallerin ilk ifadesi ortaya çıktı