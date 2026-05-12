Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ağaçlara zarar verdi

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, çiçek açmış ağaçlara zarar verdi.

Kapukaya ve Kömür mahallelerinde dolu yağışı etkili oldu. Öğleden sonra başlayan ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, özellikle meyve ağaçlarında büyük zarara yol açtı. Mahalle sakinleri meyve ağaçlarının çiçeklerinin büyük bölümünün döküldüğünü ifade ederken, yer yer fındık ve ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağış nedeniyle bazı araçların plastik aksamlarında da hasar oluşturdu.

Üreticiler, yaşanan durum sonrası ürün kaybı endişesi yaşarken, bölgede zarar tespit çalışmalarının yapılmasını bekliyor. - KAYSERİ