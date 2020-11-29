Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar - Son Dakika

Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar

29.11.2020 12:11
Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesinde kadınlar, ceviz kırarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kadınlar, ceviz kırarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde coğrafi işareti alınan ceviz bölgenin önemli gelir kapıları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl bin 772 ton üretilen cevizde bu sene rekolte artışı yaşandı. Hasadın tamamlanmasının ardından ceviz sergenlerde işlenmeye başladı. Birçok kadına iş imkanı sağlayan ceviz, bölgede ekonominin önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor. Kimi kadınlar evlerinde ceviz kırarak aile bütçesine destek olurken, kimi kadınlar da sergenlerde çalışıyor. Kilo başına 3 lira kazanan kadınlar, bir günde yaklaşık 30 kilogram ceviz kırıyor.

Aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

28 yıldır ceviz kırarak ailesine maddi katkıda bulunan Münevver Sönmez, Niksar'ın geçim kaynaklarından birinin de cevizcilik olduğuna dikkat çekerek, "Yıllardır bayanlar sergenlerde ceviz kırıyordu. Şimdi evlerde kırmaya başladılar, bence daha güzel oldu. Aile ekonomimize de katkı sağlamış oluyoruz. Ceviz kırması zor değil" dedi.

Sergende çalışan Nursel Maraşlı ise günde yaklaşık 30 kilogram civarında kabuklu ceviz kırdığını ifade ederek, "Kilo başına da 3 lira alıyoruz, ceviz kabukları da yine soba kullanılan evlerde yakacak olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır ceviz sektöründe çalışarak ailesine destek olduğunu belirten Saliha Bozkurt ise cevizin bayanlara iş imkanı olduğunu kaydetti.

"Kelkit Vadisi'nin bir ceviz vadisi olarak değiştirilmesini istiyoruz"

Niksar'da 500 dönüme yakın kapama ceviz bahçelerinde ceviz üretimi yapan Halis Yılmaz, iki nesildir ceviz sektöründe çalıştıklarını, gelecek nesillere de aktarmaya çalıştıklarını kaydetti. Niksar cevizinin marka bir değer olduğuna işaret eden Yılmaz, "Cevizin başkenti Niksar'dır. Niksar deyince akla ilk gelen ceviz, suyumuzdur. Bizde bu markaları elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz. Türkiye çapında değil artık dünyada ün salmış bir sürü firmalara ihracat yapıyoruz. Amacımız Kelkit Vadisi'nin bir ceviz vadisi olarak değiştirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarım asırdır kadınlar ceviz kırıyor

İşletmelerinde kadınlara iş imkanı sağladıklarını belirten Yılmaz, "Bayanlar işletmemizde ceviz kırım işinde çalışıyorlar. Burada cevizleri kırarak kabuğundan ayırıyorlar, daha sonra kalitelerine göre ayırıyorlar. Diğer bölümlerde de ambalajlanıp paketleniyor. Hem kendi ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine bayanlar katkı sağlıyorlar. Cevizdeki markada büyümenin en büyük nedeni de burada çalışan bayanların işgücünün olmasıdır. Bayanların işgücü olmasa biz de bu işleri Niksar'da yapamayız. İlçemizde ceviz kırma işi 1940 yıllarından bu günlere kadar geliyor, yaklaşık yarım asrı devirdik. İnşallah bundan sonra gelecek nesillere bu değeri taşıyarak devam ettireceğimize inanıyorum" diye konuştu. - TOKAT

Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar
Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar
Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar
Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar
Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar
Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ceviz kırıp aile bütçesine katlı sağlıyorlar - Son Dakika Ekonomi


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