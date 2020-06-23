Çevre eylemcisi ve imam kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika

Çevre eylemcisi ve imam kaçak kazı yaparken yakalandı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu köyü Aktaş mevkiinde izinsiz kazı yapan, aralarında bir cami imamı ile Kaz Dağları'ndaki çevre eylemlerine uzun süredir destek veren bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Kurşunlu köyü Aktaş mevkiinde izinsiz kazı yapan, aralarında bir cami imamı ile Kaz Dağları'ndaki çevre eylemlerine uzun süredir destek veren bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Kurşunlu köyü Aktaş mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, B.B.Ö., M.Ö.Ö., M.Ö., ile M.G.'yi kepçe ile kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Olay yerinde yapılan aramada, kepçe ve metal define arama aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, 9 hint keneviri bitkisi, eski döneme ait 15x3 santim ebadında göz yaşı şişesi, eski döneme ait 9x2 santim çapında kırık göz yaşı şişesi, 4x3 santim çapında eski döneme ait 2 yüz figürü, 3x2 santim taş parçası, 3 santim çapında üzerinde Osmanlı tuğrası figürü bulunan sikke, 17x5 santim çapında eski döneme ait cam şişe, eski döneme ait kırık 4 gözyaşı şişesi dip kısmı, 7x4 çapında metal tarihi eser, 24x9 ebatında mezar taşı, 18x6 santim tarihi eser niteliğinde taş parçası, 20x19 geometrik şekli olan üzerinde yazı bulunan taş parçası, 37x12 santim ebadında tarihi eser niteliğinde taş parçası, 9,21 gram siyah bitki tohumu, 9,61 gram beyaz bitki tohumu ele geçirildi.Yakalanan şüphelilerden  B.B.Ö.'nün Kaz Dağları'ndaki çevre eylemlerine uzun süredir destek verdiği, M.G.'nin de bir camide imamlık yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaz Dağları, Kurşunlu, Bayramiç, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 04:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çevre eylemcisi ve imam kaçak kazı yaparken yakalandı - Son Dakika

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