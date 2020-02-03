Çevre gönüllüleri Gümbet Koyu'nu temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre gönüllüleri Gümbet Koyu'nu temizledi - Son Dakika

Çevre gönüllüleri Gümbet Koyu'nu temizledi

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde buluşan gönüllüler, Gümbet Koyu'nda yaklaşık 500 kilo atık topladı.

Çevre gönüllüleri Gümbet Koyu'nu temizledi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde buluşan gönüllüler, Gümbet Koyu'nda yaklaşık 500 kilo atık topladı.

Sosyal medyada 'Misgibi1Bodrum' etiketiyle hafta sonları buluşan gönüllüler, çevre temizliklerine devam ediyor. Bu hafta sonu Gümbet Koyu'nda bir araya gelen grup, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin de desteğiyle yaklaşık 500 kilo atık topladı. Gönüllüler, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında da Bodrum Kent Konseyi üyeleriyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. Bodrum Kent Konseyi Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nı Koruma Çalışma Grubu'nun düzenlediği etkinliğe Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Gölköy Mahalle Muhtarı Ahmet Barut ve çevre gönüllüleri katıldı. Gölköy Kovalık Sulak Alanında, çevre temizliği gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras, "Bodrum sadece devlet ve yerel yönetime bırakılmayacak kadar değerlidir" diyerek, temizlik çalışması yapanları kutladı.


Kent Konseyi, Gölköy, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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