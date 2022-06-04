Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı - Son Dakika
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Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı

04.06.2022 19:40

Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği Çevre Haftasında plajdaki çöpleri topladı.

Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı

ZONGULDAK - Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği Çevre Haftasında plajdaki çöpleri topladı.

Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile Çevre Haftası çerçevesinde Ilıksu plajında temizlik yaptı. Etkinliğe, Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri katıldı.

Jandarma ve Yeşilay personelleri ellerine aldıkları çöp poşetleri ile birlikte plajdaki, plastik atıkları, izmaritleri ve çöpleri topladı.

Yeşilay Zonguldak Şube personeli Gülşah Gök, "Bugün 4 Haziran Cumartesi günü Jandarma ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şubesi ile birlikte 1- 7 Haziran Çevre Haftasında Ilıksu plajında biraya geldik. Plajdaki plastik atıklar, izmarit ve çöpler toplamak için buradayız "dedi.

Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı
Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı
Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı
Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı

YORUMLAR
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Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması Jandarmadan 'Huzur ve Güven' uygulaması Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi Jandarma ekiplerinden pat pat denetimi
Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre haftasında farkındalık oluşturdular: Jandarma ve Yeşilay ekipleri plajdaki çöpleri topladı - Son Dakika
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