Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2) - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2)

30.09.2022 14:41

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesi ile ilgili, "Gençler nasıl alacak?

Bakan Kurum: "Sosyal Konut Projesi'ne 2 milyona yakın genç başvurdu"

SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesine 2 milyona yakın gencin başvurduğunu söyledi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin tüm şehirlerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonun Samsun programı; merkez ve 17 ilçede yoğun bir katılımla gerçekleşti. Bakan Kurum toplantıda Samsun'da 4 bin 400 konutluk sosyal konut projesine şu ana kadar 43 bin 211 kişinin başvurduğunu söyleyerek, gazetecilerden gelen soruları cevapladı.

"2023 yılında afetler sonrasında evine girmeyen vatandaş kalmayacak"

Yakın zamanda yaşanan afetlerde evlerini kaybeden tüm vatandaşların 2023 yılında yeni yapılan evlerine gireceklerini ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz tüm afetlerde vatandaşımızın yanında olduk. Tüm ilgililer afet alanına hemen giderek vatandaşın yarasını sardık. Bir taraftan üzülürken, yeni şehirlerin, yaşam alanlarının inşası için bir hedefi ortaya koyduk. Antalya'da yangın çıktı 3. gün evlerin inşası için çalışmaları başlattık. Yaşanan tüm afetlerde vatandaşlara verdiğimiz sözleri tuttuk. Bu manada Kastamonu, Sinop'ta yaşanan sel sonrası dükkanları teslim ettik. Bozkurt Abana gibi ilçelerde konut inşaatları devam ediyor. 2023 yılında Elazığ, Malatya, İzmir, Giresun'da Kastamonu'da, Antalya'da, Muğla'da yaşanan afetler sonrasında evine girmemiş afetzede vatandaşımız kalmayacak. Hepsinin evlerini bitirip, teslim edeceğiz. Birçoğunun da evlerini teslim ettik" dedi.

"Sosyal Konut Projesine 2 milyona yakın genç başvurdu"

Gençlerin Sosyal Konut Projesine ilgisinden bahseden Bakan Murat Kurum, "Projeyle ilgili karışık bir şey yok, karışıklık olmadığını da yapılan 5 milyon başvurudan anlıyoruz. 'Gençler nasıl alacak?' diyen muhalefete, gençlerimiz 2 milyona yakın başvuru yaparak en net cevabı vermiştir. Dolayısıyla burada bir tereddüt yok. Biz toplumun tüm kesimlerine ve gelir gruplarına yönelik bir proje açıkladık. Bir kişinin 10 yıl faizsiz arsaya girdiğini düşünün, asgari ücretle de çalışsa, eve giren tek gelir asgari ücret de olsa bin 200 TL sabit ödemeleri olacak. Bu rakam hiçbir şekilde değişmeyecek. Dolayısıyla bu gelir gruplarımız kendine uyan proje ile başvuracak ve ödemelerini gerçekleştirecek. Konutların ödemesinde ise memur maaşlarının artış oranına göre artış yapılacak. Ancak geçen yıl memurlarımıza yüzde 80'e yakın zam yaptık fakat TOKİ'den borçlu olan 1 milyon 170 bin kardeşimize ise yüzde 25 zam yaptık. Yani geliri yüzde 80 artarken biz borcunu yüzde 25 artırdık. Biz her zaman milletimizin yanında olduk. Bu projede ki amaç zaten sosyal devlet anlayışı ve barınma ihtiyacını karşılayacak çerçevede yapıldı. Zaten milletimiz de büyük bir teveccüh gösterdi" diye konuştu.

"Kira ve konut fiyatları düşüyor"

Yapılan binalar ile konut ve kira fiyatlarının üştüğüne değinen Bakan Kurum, "Kira ve konut fiyatları düşüyor. Bakın Samsun'a, fiyatlar düşüyor. Bunlar nasıl düşüyor? Yapılan sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle düşüyor. Ayrıca meclisimizin yapmış olduğu düzenleme ile düşüyor, yüzde 25 sınırlama konuldu. Dolayısıyla biz bu manada da ihtiyaçlara göre hareket ettik, etmeye de devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal Konut Projesi'nden yararlanan vatandaşların ödemelere nasıl başlayacağı sorusuna da cevap veren Murat Kurum, şunları söyledi:

"Ödemeler sözleşmeyle başlıyor. Bununla alakalı güzel bir örnek var elimizde. Bugün Samsun'da Atakum ve Canik'te ki sosyal konutlarla ilgili sözleşme yapılmadı. Çünkü arazide ki problemlerden dolayı. Onlar Kıran Mahallesi'nde ki konutları alacak. Konutlardan 2 ay sonra 3 ay sonra bitenler var. Etap etap bitecek. Orayı aldığında ve evine neredeyse girdiğinde sözleşme yapılacak. Yani biz hep vatandaşımızın lehine hareket ettik."

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Kaynak: İHA

Sosyal Konut, Murat Kurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Samsun'da konuştu: (2) - Son Dakika
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