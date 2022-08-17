Bakan Kurum: Kira desteğini 1150 liradan 1500 liraya çıkarıyoruz (1)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eylül ayında yeni bir konut kampanyası başlatacağız. Bu kampanya ile konut ve kira bedellerinin daha da düşeceğine inanıyoruz" dedi. Kurum, kentsel dönüşümde verilen kira desteğinin ise 1500 liraya çıkarıldığını belirtti. Bakan Kurum, firma ve belediyelere de destek verileceğini kaydetti.

Bakan Kurum, Esenler'de basın kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldi. 19 Ağustos'ta Esenler'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine teslim edilecek 2 bin 30 konut hakkında bilgi veren Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kurum, detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı yeni konut kampanyasının Eylül'de başlayacağını açıkladı. Bakan Kurum, kampanyaya Emlak Konut koordinesinde tüm sektör temsilcilerinin katılacağını ifade etti.

Kentsel dönüşümde desteğin artacağını da kaydeden Kurum, kira desteğinin 1150 liradan 1500 liraya çıkarılacağını kaydetti.

Kurum, firmalara da verilen 400 bin liralık desteğin 600 bin liraya yükseltildiğini belirtti. Bakan Kurum belediyelere de yüzde 50'ye kadar faiz desteği verileceğini vurguladı.