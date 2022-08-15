Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı - Son Dakika
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı

15.08.2022 19:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kınıklı Deresi'nde yaşanan siyah renk oluşumunun ardından denetim ekiplerini anında harekete geçirerek dereye atık su deşarjı bulunan tesislerde inceleme yaptı.

Bakanlık ekipleri, Kınıklı Deresi'ne atık su deşarjı bulunan, Tekirdağ'da bir tekstil firması ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait Değirmenköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile bölgedeki sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ Genel Müdürlüğü'ne ait Sultanköy Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Kınıklı Deresi'ne deşarj edilen atık suların siyah renkli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bunun üzerine arıtma tesisi çıkışından gerekli analizler yapılmak üzere atık su numunesi de alındı.

Bakanlık, yapılan analizler sonucu alınan numunenin standartlara aykırı olması halinde sorumluluğu tespit edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sultanköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için idari para cezası uygulayacak.

Öte yandan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı TESKİ Genel Müdürlüğü'ne geçtiğimiz 2 Haziran tarihinde de Çevre Mevzuatında belirtilen standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı için 131 bin 516 TL idari para cezası uygulanmıştı.

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Marmaraereğlisi, Tekirdağ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tekirdağ Kınıklı Deresi'ndeki siyah renkli kirliliğe inceleme başlattı - Son Dakika
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