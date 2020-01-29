Çevre temalı kısa filmler yarışıyor - Son Dakika

Türkiye'nin ilk ve tek "çevre" temalı kısa film organizasyonu olan 18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), Bakırköy Belediyesi, Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD) ve Çevre Film iş birliğinde, 18. Uluslararası Çevre Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Çevre Kısa Film Yarışması için başvurular başladı. Türkiye'nin ilk ve tek "çevre" temalı kısa film etkinliği olma özelliği taşıyan yarışmanın seçici kurul üyeleri arasında oyuncu Engin Çağlar, yapımcı-yönetmen Vural Çavuşoğlu, yönetmen Can Ulkay, yazar Galip Uyar, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, İKÜ Radyo ve Televizyon Teknolojisi Program öğretim görevlisi Tayfun Belet ve Nişantaşı Üniversitesi Sinema Televizyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burcu Kurtiş yer alıyor.

Katılımcıların kurmaca, belgesel ve canlandırma türlerindeki 20 dakikayı geçmeyen kısa filmleriyle başvurabildiği yarışmanın son başvuru tarihi ise 1 Mart 2020.

3 dalda ödüllerin dağıtılacağı tören, 22 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00'da İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Gecede ayrıca, "Fahamettin Akıngüç Özel Ödülü" de takdim edilecek. Festival kapsamında; İstanbul'un Bakırköy ilçesi ile İKÜ, Beykent Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde organize edilecek kısa film gösterimlerin yanı sıra sergiler, söyleşiler, açık oturumlar ve müzik dinletileri de gerçekleşecek.

Katılımcıların çevre temalı filmleriyle başvurabileceği yarışmanın başvuru formuna Çevre Film'in web sayfasından ulaşılabilir.