Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tedavi gördüğü hastanede vefat eden amcası Hanefi Kurum'un (82) cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tedavi gördüğü hastanede vefat eden amcası Hanefi Kurum'un (82) cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi.

Bakan Kurum, ilçeye bağlı Yeniyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık konağında taziyeleri kabul etti.

Merhum Hanefi Kurum'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun Devrent Yeniyayla Mezarlığı önünde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Kurum'un yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi

Murat Kurum, Karapınar, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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