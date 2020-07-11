Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi - Son Dakika

Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi

Antalya'da çevre yolundan karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya 40 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Kaza sonrası otomobille kaçan sürücü ise olay yerine düşen plakasından MOBESE takibiyle yakalandı.

Kepez Gazi Bulvarı'nda akşamüstü meydana gelen kazada, çevre yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Sedat Kayar'a (42), M. K idaresindeki 34 FYU 38 plakalı otomobil çarptı. Sedat Kayar, çarpmanın etkisiyle otomobilin ön camına düşüp daha sonra 40 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

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OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Otomobil sürücüsü ise durmayarak kaza yerinden hızla uzaklaştı. Kazayı görenlerin ihbarı sonucu olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Sedat Kayar'ın hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Kayar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

KAÇAN SÜRÜCÜ MOBESE TAKİBİYLE YAKALANDI

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü M. K.'nın kullandığı otomobilinin plakasında inceleme yapan ekipler, MOBESE kameralarıyla aracı takip altına aldı. Sürücü M. K. kısa süre sonra Düdenbaşı Mahallesi 2362 sokakta yakalanıp ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından Kayar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevre yolunda yolun karşısına geçmek isteyen yaya feci şekilde can verdi - Son Dakika
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