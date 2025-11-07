Çevreci Belediyeler Birliği Kasım Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

(BALIKESİR) - Çevreci Belediyeler Birliği'nin kasım ayı encümen toplantısı, Burhaniye Belediye Başkanı ve aynı zamanda Birlik Başkanı Ali Kemal Deveciler'in yönetiminde gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Tekirdağ Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kaynaş, Meclis Başkan Vekili Coşkun Tanış ve Birlik Müdürü İmam Bakır Damar katılım sağladı. Zoom üzerinden online olarak gerçekleştirilen toplantıda, birlik çalışmaları ve gündemdeki konular değerlendirildi.

İleriki süreçte yapılacak olan çalışmalar hakkında kararlar alınırken, Birlik Başkanı ve Encümen Üyeleri arasında fikir ve görüş alışverişinde bulunuldu.