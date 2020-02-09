Çevreci Işıl'ın maceraları Başakşehir'de - Son Dakika
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Çevreci Işıl'ın maceraları Başakşehir'de

6 saat önce

Dünyayı çöp gezegeni haline getirmek isteyen Pasaklaku ve çevreci Işıl Kız'ın macerasının anlatıldığı tiyatro oyunu Işıl Dünya, çocuk izleyiciyle buluştu.

Çevreci Işıl'ın maceraları Başakşehir'de, System.String[]

Dünyayı çöp gezegeni haline getirmek isteyen Pasaklaku ve çevreci Işıl Kız'ın macerasının anlatıldığı tiyatro oyunu Işıl Dünya, çocuk izleyiciyle buluştu. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, ilgiyle izlendi.

Başakşehir Belediyesi çocukların çevre bilinci kazanması için yürütülen çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çevreci mesajlarıyla dikkat çeken çocuk tiyatro oyunu Işıl Dünya izleyici ile buluştu. Fabrika Sanat'ın Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde sahnelediği, İnan Ambarkütük'ün yazıp yönettiği Işıl Dünya adlı çocuk oyununda, Eylül Başoğlu, Deniz Kuş, Nurhayat Yıldırım, Emsal Yeşilbingöl ve Özlem Kaynarca rol aldı.

KAZANAN PASAKLAKU MU, IŞIL KIZ MI OLACAK?

Çocukların da interaktif bir şekilde dahil oldukları oyun, dünyanın en güzel ve temiz köylerinden birine gelen bir misafir başlıyor. Oyun şu şekilde devam ediyor:

"Pasaklaku adındaki misafi, çok pistir ve çok kötü kokmaktadır. Köyde yaşayan insanları temizlikten vazgeçirmek için onların zaaflarını kullanır. Onları, pisliğin özgürlük ve rahatlık getireceğine ikna eder. Bir tek Işıl Kız'ı kandıramaz. Işıl Kız, Pasaklaku'nun aslında uzaydan geldiğini, çöple beslendiğini ve Dünya'mızı çöp gezegen haline getirip, kendi halkıyla istila etmek istediğini öğrenir. Minik izleyicilerine birbirinden önemli çevreci mesajlar veren Işıl Kız, Dünya'yı kurtarmak için Pasaklaku ile mücadele eder."


Başakşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:09 Kaynak: DHA
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