Adana'nın Ceyhan ilçesine 120 öğrenci kapasiteli Hafızlık ve Kur'an Eğitim Külliyesi yapılacak.



İlçe Müftülüğünün yapımını üstleneceği 120 öğrenci kapasiteli Ceyhan Hafızlık ve Kur'an Eğitim Külliyesi için hazineye ait 10.651,24 metrekare alanın tahsisi gerçekleşti.



AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ile yaptıkları girişimler sonucu



Hafızlık ve Kur'an Eğitim Külliyesi için arsa tahsisinin gerçekleştiğini belirterek, "Ceyhan'a kazandıracağımız daha birçok proje için gayret ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Kısa zamanda yapımını tamamlayacağımız Hafızlık ve Eğitim Külliyemiz Ceyhanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ADANA