Son Dakika › Güncel › Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi - Son Dakika
Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi
22 dakika önce
ADANA'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
ADANA'nın Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar'ın mazbatası, sabıka kaydı bulunduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nca 31 Mart yerel seçiminde CHP'den Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçilen Kadir Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedildi. Aydar'ın mazbatası, YSK tarafından iptal edildi. Kadir Aydar'ın yerine gelecek isim, Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılacak seçimle belirlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:53 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatası iptal edildi Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak