Ceyhanlı iş insanından bağış yapmayınca iş yerinin sundurmasının yıkıldığı iddiası - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Doğan (34), 2019 yılında oto galeri işletmesi açarken dönemin Belediye Başkan Yardımcısı ve şu anki başkan olan Hülya Erdem tarafından Ceyhanspor'a bağış adı altında para vermeye zorlandığını, istenilen miktarı vermediği için de ruhsatlı iş yerinin sundurmasının usulsüz bir şekilde yıkıldığını iddia etti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen Ceyhan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.