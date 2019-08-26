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Ceylan ertem, foça'da sahne aldı

26 dakika önce

İZMİR'in Foça ilçesinde sahne alan şarkıcı Ceylan Ertem, sevilen şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi.

Ceylan ertem, foça'da sahne aldı, System.String[]

İZMİR'in Foça ilçesinde sahne alan şarkıcı Ceylan Ertem, sevilen şarkılarıyla hayranlarını eğlendirdi.

Şarkıcı Ceylan Ertem, Foça itfaiye önündeki Yeni Park Alanı'nda konser verdi. 'İnadına' şarkısıyla konserine başlayan Ceylan Ertem, 1 buçuk saat süren sahne performansında Mabel Matiz'den 'Kör Heves', Kenan Doğulu'dan 'Bugünüm Sensiz Geçti', Kayahan'dan 'Odalarda Işıksızım', Sezen Aksu'dan 'Namus', Yıldız Tilbe'den 'El Adamı' parçalarıyla 'Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun', 'Esmer', 'Kovdum', 'Ütopyalar Güzeldir' gibi albüm şarkılarını da seslendirdi. Ertem, bir ara Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ü sahneye davet etti. Kısa bir konuşma yapan Gürbüz'ün, "Her günü ayrı güzel olan Foça, bugün sizlerle bir başka güzel oldu. Bu ilk festivalimiz ilk buluşmamız. İnşallah ormanların yanmadığı, kadınların şiddete uğramadığı, birbirimizi aşkla sevdiğimiz, her şeyin çok çok güzel olduğu, hak, hukuk ve adaletin işlediği çok güzel günlerimiz olsun" sözleri alkış aldı. Ceylan Ertem, Neşet Ertaş'ın 'Gel Sevelim', Aşık Mahzuni Şerif'in 'Yuh Yuh' ve 'Zalım' türküleriyle programını tamamladı. Yaklaşık 4 bin kişi, Ertem'in performansıyla eğlenip keyifli bir gece yaşadı.

Kenan Doğulu, Yıldız Tilbe, Ceylan Ertem, Foça, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:55 Kaynak: DHA
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