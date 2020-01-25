Çeyrek finale bir kaldı - Son Dakika
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Çeyrek finale bir kaldı

6 saat önce

Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta ilk altı gün sona erdi.

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Sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ta ilk altı gün sona erdi. Bu da demek oluyor ki sıra dördüncü tur, yani son 16 turu maçlarına geldi.

Erkeklerde ilk üç seri başı Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer üçlüsü yoluna devam ediyor. Dört numaralı seri başı Daniil Medvedev ve beş numaralı seri başı Dominic Thiem’de adlarını son 16’ya yazdırdı. Erkeklerde ilk on sırada yer alıp da turnuvaya veda eden üç isim var: Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini ve Roberto Bautista Agut.

Tek erkeklerde dördüncü tur eşleşmeleri şöyle:

Diego Schwartzman (14) - Novak Djokovic (2) | Pazar

Marton Fuscovics - Roger Federer (3) | Pazar

Milos Raonic (32) - Marin Cilic | Pazar

Tennys Sandgren - Fabio Fognini (12) | Pazar

Rafael Nadal (1) - Nick Kyrgios (23) | Pazartesi

Gael Monfils (10) - Dominic Thiem (5) | Pazartesi

Daniil Medvedev (4) - Stan Wawrinka (15) | Pazartesi

Andrey Rublev (17) - Alexander Zverev (7) | Pazartesi

Kadınlar tarafına bakacak olursak, daha fazla sayıda favori ismin elendiği görülüyor. İlk on numaralı seri başları arasında yalnızca dört isim son 16’ya adını yazdırabildi: Ashleigh Barty, Simona Halep, Petra Kvitova ve Kiki Bertens.

Son şampiyon Naomi Osaka, Serena Williams, Karolina Pliskova ve Elina Svitolina elenen favoriler arasında.

Tek kadınlarda dördüncü tur eşleşmeleri şöyle:

Ash Barty (1) - Alison Riske (18) | Pazar

Maria Sakkari (22) - Petra Kvitova (7) | Pazar

Ons Jabour - Qiang Wang | Pazar

Cori Gauff - Sofia Kenin (14) | Pazar

Anett Kontaveit (28) - Iga Swiatek | Pazartesi

Elise Mertens (16) - Simona Halep (4) | Pazartesi

Garbine Muguruza - Kiki Bertens (9) | Pazartesi

Angelique Kerber (17) - Anastasia Pavlyuchenkova (30) | Pazartesi

Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:14 
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