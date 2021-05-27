Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda - Son Dakika

Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda

27.05.2021 17:46
Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda, System.String[]

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, "Hiç kimse bugün itibarıyla sistematik bir kötü muameleden ya da işkenceden asla söz edemez." dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, "Hiç kimse bugün itibarıyla sistematik bir kötü muameleden ya da işkenceden asla söz edemez." dedi.

Alkaç, TBMM Adalet Komisyonu'nda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde, cezaevi şartlarıyla ilgili milletvekillerinin eleştiri ve sorularına cevap verdi.

Alkaç, mektubun cezaevindeki bir hükümlü, tutuklu için ne kadar önemli olduğunu bildiğini, kişiyi cezaevinde hayata bağlayan en önemli unsurlardan olduğunu söyledi. Bugün suça karışmış, farklı profilde 280 bin civarında kişinin cezaevinde bulunduğunu dile getiren Alkaç, "Biz bu insanlara 7/24 gerçek hayatın devam ettiği bir ortamı hukuk devleti sınırları içerisinde sunmak zorundayız. Güvenlik sadece idarenin kendini sağlama alması gibi bir algı oluşuyor ama güvenlik sadece idare yönünden geçerli değildir. Bugün içerideki bir hükümlü ya da tutuklunun oda arkadaşına ya da aynı cezaevindeki başka bir bireye verdiği zarardan hukuken de vicdanen de sorumluyuz. Oradaki insanın canının da malının da namusunun da her şeyinin bize emanet olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Alkaç, yaklaşık 2 ay önce bir milletvekilinin bir gazeteye verdiği demecin ardından o gazetede "Türkiye'de 3 binin üzerinde çocuk, anneleriyle birlikte cezaevinde yaşıyor." şeklinde başlık yer aldığını aktararak şöyle devam etti:

"Ben kendi adıma üzüldüm. Bu rakamlarımız gizli saklı değil. Biz hemen güncel rakamları istedik. 313 tane içeride 0-6 yaş grubunda çocuğuyla birlikte yaşayan annemiz var. Çocuk sayısı da yanlış hatırlamıyorsam 345'ti. Bu da şu anlama geliyor, bazı annelerin birden fazla çocuğu var anlamı taşıyor. 313 rakamı; manşet, 3 binin üzerinde, 10 katı. 0-6 yaş grubunda bir çocuğun annesiyle kalması çocuğuyla kalması bir zorunluluk değil, bizim tercih ettiğimiz bir şey değil."

373 cezaevi bulunuyor

Şu an itibarıyla 373 tane ceza infaz kurumunun hizmette bulunduğuna işaret eden Alkaç, "20 yıl öncesi, 2002 yılı itibarıyla bizim 524'müş. Bu rakamdan 373'e gelmişiz. Bu arada bir sürü cezaevi yapmışız, onlar nereye gitti? Kapattığımız 366 tane cezaevimiz var. Bu süreçte 240 tane yeni ceza infaz kurumu yapılmış. Fiziksel imkanlar, mekanlar cezaevi ortamında son derece önemli. Bunun ötesinde sadece fiziksel imkanlar değil mahpushane konseptinden biz ceza infaz kurumu konseptine geçtik. Bu basit bir kavram değişikliği değil." diye konuştu.

Bireysel, personelden kaynaklı birtakım olumsuz davranışların olabileceğini dile getiren Alkaç, "Bugün 71 bin personeli olan bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yıl ki alımlarla 76 bin 500 civarında olacak. Her meslek grubunda olduğu gibi işini son derece doğru, düzgün yapan, insani duyguları gelişmiş, bilgisini, donanımını tamamlamış memurumuz olduğu gibi, bazen bireysel manada yanlış yapmış personel bulunuyor. Fakat hiç kimse bugün itibarıyla sistematik bir kötü muameleden ya da işkenceden asla söz edemez. Bireysel hatalar, yanlışlar olabilir. Orada da bizim adli, idari mekanizmalarımız devreye girer." dedi.

Aile ile görüntülü görüşme imkanı

Başlattıkları bir proje kapsamında cezaevlerinde görüntülü görüşme imkanının sunulduğuna dikkati çeken Alkaç, "2022 yılının sonuna kadar artık cezaevinde hükümlünün, tutuklunun görüntülü olarak aile bireyleriyle görüşme imkanı olacak. Görüşmelerden, ziyaretçi ya da telefonla görüşme anlamında hiçbir çekincemiz yok. Bir hükümlünün, ailesiyle bağları ne kadar güçlü olursa, duygusal yoğunluğu ne kadar fazla yaşarsa biz asayiş anlamında o kadar rahat ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 50"

Kovid-19 ile mücadele sürecinde yüz yüze görüşmelerde, sevk ve nakillerde kısıtlamalar olduğunu kaydeden Alkaç, "Şu an itibarıyla ülke genelinde 47 bin civarında pandemi nedeniyle ölüm var. Cezaevlerinde pandemi sürecinde Kovid-19 kaynaklı olarak vefat eden sayımız 50'dir." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Ceza infaz kurumlarına ilişkin kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda - Son Dakika


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