Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası - Son Dakika

Antalya Adliyesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında tören düzenlendi.

Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlknur Köker, Kütüphane Müdürü, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Halil İnal, Adalet Bakanlığınca düzenlenen projelerle hükümlülerin topluma kazandırılması, yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sunulduğunu dile getirdi.

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik çalışmaların önemine değinen İnal, şunları ifade etti:

"Hükümlü ve tutuklulara yönelik çeşitli eğitim, öğretim ve sosyal-kültürel alanlarda yapılan çalışmalarla onların sosyal ve manevi yönden uyumlu bir birey olmaları, yapıcı ve üretken kişiler olarak kendilerini geliştirebilmeleri, doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimsemeleri amaçlanmaktadır. Bu anlamda, hükümlü ve tutukluların toplumla uyumlu hale gelmelerinde yani yeniden sosyalleşmelerinin sağlanmasında, ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerin katkısı son derece önemlidir. Bu kapsamda ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak bugün saat 11.00'de Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile Kitap Bağış Kampanyası süreci başlatılmıştır. "

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kütüphane bulunduğunu belirten İnal, hükümlü ve yükümlülerin kütüphaneler sayesinde hayata bakışlarının değiştiğini, daha donanımlı hale geldiklerini, davranış ve düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini bildirdi.

Başsavcı İnal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitaplar sayesinde birçoğunun hayata bakış açısı olumlu yönde değişmiş, kendilerini yeniden keşfetmiş, yeni suç işleme eğilimleri azalmış ya da yeni suç işleme eğilimleri tamamen bitmiş, hayata daha pozitif bakabilmeyi başarmışlardır. Böylelikle, kitap okuma alışkanlığı edinerek kendisini geliştiren hükümlü ve tutuklularımız hem diğer arkadaşları ve kurum personeli ile hem de tahliye olmalarından sonra dışarıda toplum içerisinde daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar."

Konuşmanın ardından İnal ve diğer katılımcılar Antalya Adliyesinde kurulan kitap bağış standının açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminin ardından İnal ve protokol üyeleri kitap bağışında bulundu.

Kitap standının 16 Haziran'a kadar bağış kabul edeceği bildirildi.