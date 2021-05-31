Üye Girişi
Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası - Son Dakika

Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası

31.05.2021 12:41
Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası, System.String[]

Antalya Adliyesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında tören düzenlendi.

Antalya Adliyesinde, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında tören düzenlendi.

Türkiye'de eş zamanlı gerçekleşen törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlknur Köker, Kütüphane Müdürü, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Halil İnal, Adalet Bakanlığınca düzenlenen projelerle hükümlülerin topluma kazandırılması, yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler olarak hayatlarını devam ettirebilmelerine katkı sunulduğunu dile getirdi.

Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik çalışmaların önemine değinen İnal, şunları ifade etti:

"Hükümlü ve tutuklulara yönelik çeşitli eğitim, öğretim ve sosyal-kültürel alanlarda yapılan çalışmalarla onların sosyal ve manevi yönden uyumlu bir birey olmaları, yapıcı ve üretken kişiler olarak kendilerini geliştirebilmeleri, doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimsemeleri amaçlanmaktadır. Bu anlamda, hükümlü ve tutukluların toplumla uyumlu hale gelmelerinde yani yeniden sosyalleşmelerinin sağlanmasında, ceza infaz kurumlarımızda bulunan kütüphanelerin katkısı son derece önemlidir. Bu kapsamda ülkemiz genelinde eş zamanlı olarak bugün saat 11.00'de Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül tarafından yapılan ilk kitap bağışı ile Kitap Bağış Kampanyası süreci başlatılmıştır. "

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kütüphane bulunduğunu belirten İnal, hükümlü ve yükümlülerin kütüphaneler sayesinde hayata bakışlarının değiştiğini, daha donanımlı hale geldiklerini, davranış ve düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini bildirdi.

Başsavcı İnal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kitaplar sayesinde birçoğunun hayata bakış açısı olumlu yönde değişmiş, kendilerini yeniden keşfetmiş, yeni suç işleme eğilimleri azalmış ya da yeni suç işleme eğilimleri tamamen bitmiş, hayata daha pozitif bakabilmeyi başarmışlardır. Böylelikle, kitap okuma alışkanlığı edinerek kendisini geliştiren hükümlü ve tutuklularımız hem diğer arkadaşları ve kurum personeli ile hem de tahliye olmalarından sonra dışarıda toplum içerisinde daha sağlıklı bir iletişim kurabilmeyi başarmaktadırlar."

Konuşmanın ardından İnal ve diğer katılımcılar Antalya Adliyesinde kurulan kitap bağış standının açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminin ardından İnal ve protokol üyeleri kitap bağışında bulundu.

Kitap standının 16 Haziran'a kadar bağış kabul edeceği bildirildi.

Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası
Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası

Antalya, Adalet, Kitap, İnfaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi         
13:15
Genç polis memuru evin başından vurulmuş halde bulundu Genç polis memuru evin başından vurulmuş halde bulundu         
12:56
Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı         
12:50
Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı         
12:08
Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası         
11:54
Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti         
11:50
Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu         
11:28
Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var!         
11:16
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak         
11:00
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:41:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement