Son Dakika Haberleri: Cezaevi Firarisi Dayısının Evinde Yakalandı

Cezaevi Firarisi Dayısının Evinde Yakalandı

33 dakika önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde açık cezaevinden firar eden hükümlü, Sivas'ta dayısının evinde yakalandı.

Cezaevi Firarisi Dayısının Evinde Yakalandı, System.String[]
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde açık cezaevinden firar eden hükümlü, Sivas'ta dayısının evinde yakalandı.

Sivas'ta 2014'te İstasyon Caddesi'nde bir kişinin bıçakla öldürülmesi, 6 kişinin yaralanmasıyla ilgili yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve Şebinkarahisar Açık Cezaevi'nden firar eden E.K'nin, Sivas'ta dayısının evinde saklandığı tespit edildi.

E.K, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekiplerince dayısının Diriliş Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Gözaltına alınan E.K'nin, işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Giresun, Şebinkarahisar, Sivas, Güncel
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