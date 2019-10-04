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Cezaevi firarisi yakayı ele verdi

5 dakika önce

Kocaeli'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevi firarisi yakayı ele verdi, System.String[]

Kocaeli'de 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.B.'nin (34) İzmit ilçesinde bulunan bir evde olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Saraybahçe Polis Merkezi'ne getirilen şahıs yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
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