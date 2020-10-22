Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Eczacı Lütfü Polat kabri başında anıldı - Son Dakika

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Polat için anma programı düzenlendi. Mollakasım Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Programa Polat'ın eşi doktor Figen Polat, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Van M Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kemal Erguş, Van Açık Ceza İnfaz Kurum Müdürü Faruk Akdeniz , Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fazlı Bozer, Van T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Tamer Arslan, Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Karakuş , Cezaevi İzleme Kurulu Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Necat Görentaş , cumhuriyet savcıları ile cezaevi izleme kurulu üyeleri katıldı. - VAN

Van 'da 20 Ağustos'ta yeni tip korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren Van Cezaevi İzleme Komisyonu Başkanı Lütfü Polat kabri başında anıldı.

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