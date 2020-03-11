Cezaevinde hafız olan hükümlünün hayali ilahiyat fakültesi sıralarında oturmak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cezaevinde hafız olan hükümlünün hayali ilahiyat fakültesi sıralarında oturmak - Son Dakika

Cezaevinde hafız olan hükümlünün hayali ilahiyat fakültesi sıralarında oturmak

6 saat önce

Konya Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu sürede hafız olan ve başarıları dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "6. Uluslararası İyilik Ödülü"ne layık görülen Abdülkadir Geylani Tekgöz (30), İlahiyat Fakültesine gidebilmenin hayalini kuruyor.

Konya Kapalı Cezaevi'nde bulunduğu sürede hafız olan ve başarıları dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) "6. Uluslararası İyilik Ödülü"ne layık görülen Abdülkadir Geylani Tekgöz (30), İlahiyat Fakültesine gidebilmenin hayalini kuruyor.

Konya'da yaşayan ve 2015'te işlediği suç dolayısıyla cezaevine giren 30 yaşındaki Abdülkadir Geylani Tekgöz, huzur ve mutluluğu kaldığı Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamındaki Kur'an-ı Kerim kursuna katılan Tekgöz, kısa sürede kursu başarıyla tamamladı.

Bir süre sonra hafız olmaya karar veren ve yine cezaevi bünyesindeki hafızlık kurslarına devam eden Tekgöz, 15 ayda Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti.

Başarıları dolayısıyla "6. Uluslararası İyilik Ödülü"ne layık görülen Tekgöz, yaşam öyküsünü anlattı.

"İlahiyat bölümünü okumak istiyorum"

Tekgöz, daha önce hiçbir alt yapısının olmadığını, sıfırdan Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladığını belirterek, hüküm giydiği duruşma sonrasında bir anda hafız olmaya karar verdiğini söyledi.

Duygu ve düşüncelerini cezaevi vaizleri ile paylaştığını, onların da kendisini olumlu karşıladığını aktaran Tekgöz, "Bismillah dedik, başladık. Allah'ın da yardımıyla kısa sürede hafızlığımı tamamladım." dedi.

Tekgöz, liseyi cezaevinde tamamladığını ve üniversite sınavına hazırlandığını belirterek, "Az bir cezam kaldı, üniversite sınavını kazanırsam ilahiyat bölümünü okumak istiyorum. Amacım bu yolda ilerlemek." diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'le tanıştığım an yaşadığımı anladım"

Ödüle layık görülmesine ilişkin Tekgöz, "Bu güzel bir duygu. Gerçekten Rabb'imin bir lütfu. Bunlar sadece Allahutaala'nın dilemesiyle olacak şeyler." ifadelerini kullandı.

Tekgöz, yürüdüğü manevi yolun çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'le tanıştığım an yaşadığımı anladım. Ondan önceki zamanlarımda gerçekten ömrümü boşa geçirmişim. Kur'an ile hemhal olmaya başladıktan sonra kapalı kapılar arkasında olsa bile, kapıların sonuna kadar açıldığına bizzat şahit oldum." sözlerine yer verdi.

Cezaevinde hafız olan hükümlünün hayali ilahiyat fakültesi sıralarında oturmak

Seyyid Abdülkadir Geylani, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:12 DHA YURT BÜLTENİ - 16
17:12 Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
17:11 Kocaeli Otogarı'nda koronavirüs önlemi
17:10 Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın
17:10 Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 17:16:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevinde hafız olan hükümlünün hayali ilahiyat fakültesi sıralarında oturmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]