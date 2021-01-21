Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite - Son Dakika

Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite

21.01.2021 18:19

Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı Antalya'da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek'i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek tutuklu bulunduğu cezaevinde üniversite...

Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite

Avukatı üniversiteye hazırlık kitapları fotoğraflarıyla paylaştı

ANTALYA - Antalya'da şiddet gördüğü eşi Ramazan İpek'i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek tutuklu bulunduğu cezaevinde üniversite sınavlarına hazırlanmaya başladı. Avukatı Ahmet Onaran sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Melek İpek'in üniversiteye hazırlandığı kitaplarla müvekkilinin hedefini paylaştı.

08 Ocak sabah 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek'le gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre, Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti. Ramazan İpek'in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti. Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek'in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü. Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sosyal medyadan destek kampanyası başlatıldı

Gözaltına alınan Melek İpek, savcılıkta bugün şiş ve morluklar içerisindeki gözleriyle ifade verdi, ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilerek hakim karşısına çıktı. Mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpek için sosyal medyada destek kampanyası başlatıldı. #melekipekserbestbırakılsın #melekipekicinadalet tagları açan binlerce kullanıcı, İpek'in meşru müdafaa hakkını kullanıp kendini savunduğunu ileri sürdü.

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, Melek İpek'in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10'a yakın avukat, İpek'in tutukluluğuna itiraz etti.Yapılan itiraz Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. İpek'in avukatı Ahmet Onaran, "İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek'in özgür kalması için mücadele edeceğiz" dedi.

Antalya'da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek'i tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi.

10'a yakın avukat itiraz etmişti

Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, bugün Melek İpek'in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10'a yakın avukat, 15 Ocak Cuma günü Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek'in tutukluluğuna itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.

"Özgür kalması için mücadele edeceğiz"

Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran, itirazlarının reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Onaran, "Tutukluluğun kaldırılmasına ilişkin talebimiz, Sulh Ceza Hakimliğince reddedilerek Melek İpek'in tutuklu yargılanmasına yönünde karar verdi. İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek'in özgür kalması için mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Döşemealtı L Tipi cezaevinden paylaştı

Melek İpek'in tutuklu bulunduğu cezaevinde yıllar önce puanı yetmesine rağmen kayıt yaptırmadığı üniversiteye girmek için yeniden hazınlandığı bilgisi geldi. Avukatı Ahmet Onaran sosyal medya hesaplarından Döşemealtı L Tipi cezaevinde çekilen üniversiteye hazırlık kitapları fotoğrafıyla yapılan paylaşımda " Bu kitapların anlamı çok büyük ;yeniden, en başından başlamak ve onlarca şey... Üzerimdeki tüm selam ve mesajlarınızı ilettim. Melek ve evlatları daha iyi. Pazartesi kızları ile cezaevi şartlarında görüştü. Gönderdiğiniz mektupları sevinç ve göz yaşı ile okuduğunu, hepinizi çok sevdiğini söyledi. Dosyanın tekemmülünde güzel şeyler oluyor. Melek için çıktığımız bu yolda hiç ye'se kapılmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz #melekiçinadelettecelliedecek" ifadeleri kullanıldı.

Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite
Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite
Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite
Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite

Üniversite, Melek İpek, Ramazan, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi Fenerbahçe, Sivasspor'a konuk oluyor! Sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Yeşilçam'ın emektar ismi Oktay Yavuz, 78 yaşında hayatını kaybetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor
Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak Saatlerce cinsel istismara maruz kalan Çiğdem Yaylak'ın davasına Bakanlık müdahil olacak         
18:47
Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti Çocukların tüfekle oyunu ölümle bitti         
18:01
Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti         
17:48
"Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak         
17:26
Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor         
16:23
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi         
16:11
Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı         
15:24
Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu         
15:00
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı Televizyon programına katılan genç, istismar ettiği kızın kendisini görüp ihbar etmesiyle program çıkışı gözaltına alındı         
11:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 18:59:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevindeki Melek İpek'in hedefi üniversite - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei