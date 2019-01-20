Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Kaçtı, Traktör Çaldı

Cezaevinden Kaçtı, Traktör Çaldı

14 dakika önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde traktör çalan 3 kişi yakalandı.

Cezaevinden Kaçtı, Traktör Çaldı, System.String[]
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde traktör çalan 3 kişi yakalandı. Zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Sındırgı İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat eden H.U. adlı vatandaş, Karaağaç Mahallesi'nde kendi adına kayıtlı olan 10 plakalı traktörünün çalındığını beyan etti. Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucu ve şehir polis kameralarından çalınan traktörü Bigadiç ilçe girişinde bularak sahibi H.U.'ya teslim etti. Jandarma, traktör hırsızlığının C.B., M.Ç. ve Azerbaycan uyruklu F.A. isimli şahıslar tarafından yapıldığını tespit etti. Şüphelilerden M.Ç.'nin ise Manisa'daki Akhisar Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Şüpheliler C.B., M.Ç. ve Azerbaycan uyruklu F.A., fiziki takip sonucu değişik tarihlerde yakalandı. 3 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:02 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akıllara Durgunluk Veren Olay! Parktaki Evsiz Kadına Uyuşturucu Verip Tecavüz Ettiler Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi

İstanbul'da Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Genelevden Çıkan Yaşlı Adam, Birkaç Metre Yürüdükten Sonra Yere Düşüp Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 12:16:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevinden Kaçtı, Traktör Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]