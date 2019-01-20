Cezaevinden Kaçtı, Traktör Çaldı

Balıkesir
'in Sındırgı
ilçesinde traktör çalan 3 kişi yakalandı. Zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Sındırgı İlçe Jandarma
Komutanlığına müracaat eden H.U. adlı vatandaş, Karaağaç
Mahallesi'nde kendi adına kayıtlı olan 10 plakalı traktörünün çalındığını beyan etti. Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucu ve şehir polis kameralarından çalınan traktörü Bigadiç
ilçe girişinde bularak sahibi H.U.'ya teslim etti. Jandarma, traktör hırsızlığının C.B., M.Ç. ve Azerbaycan
uyruklu F.A. isimli şahıslar tarafından yapıldığını tespit etti. Şüphelilerden M.Ç.'nin ise Manisa
'daki Akhisar
Açık Cezaevinden firar ettiği tespit edildi. Şüpheliler C.B., M.Ç. ve Azerbaycan uyruklu F.A., fiziki takip sonucu değişik tarihlerde yakalandı. 3 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kepsut
Kapalı Cezaevine gönderildi. - BALIKESİR