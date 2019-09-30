Son Dakika Haberleri: Cezaevleri için toplantı düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

Cezaevleri için toplantı düzenlendi

1 saat önce

Malatya'da, cezaevlerinde yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla toplantı düzenlendi.

Cezaevleri için toplantı düzenlendi, System.String[]

Malatya'da, cezaevlerinde yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla toplantı düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Cezaevi Savcısı Mehmet Ferhat Demir, Ceza İnfaz Kurumu 1. Müdürü Engin Şimşek, İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.Recep Bentli, Turgut Özal Tıp Merkezi ( TÖTM) Başhekimi Prof.Dr. Ali Beytur, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MEAH) Başhekimi Prof.Dr. Erdal Aktürk ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Fuat Demirtaş iştirak etti.


Ceza infaz kurumları ile tutuklu evlerindeki yönetim, dış koruma ve sağlık hizmetlerine daha da işlerlik kazandırmak amacıyla yapılan toplantı da istişarelerde bulunuldu. - MALATYA

İl Sağlık Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Malatya'da halk otobüsü devrildi: En az 25 yaralı
Eski Cumhuriyet savcısı Avukat İbrahim Hamidi, trafik kazaları sonrası sigortadan doğan tazminatları anlattı AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert eleştiri: Şımarık hareketlerin peşinden koşmayın Son dakika! Suriye'den ülkemize girmeye çalışan eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevleri için toplantı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]