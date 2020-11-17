Cezayir bandıralı LNG gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

Cezayir bandıralı LNG gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak

17.11.2020 09:53
Cezayir bandıralı LNG gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak, System.String[]

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 19 Kasım'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Kasım'da Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 19 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

Bandıralı, Türkiye, Fransa, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Cezayir bandıralı LNG gemisi 19 Kasım'da Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika Ekonomi


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