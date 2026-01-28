Cezayir'de Eğitim İki Gün Durduruldu

Cezayir'de şiddetli rüzgar nedeniyle 52 vilayette eğitim-öğretime iki gün ara verildi.

Cezayir Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının acil kodlu meteorolojik uyarısı paylaşıldı.

Meteorolojik uyarılara göre rüzgar hızının saatte 120 kilometreye ulaşmasının beklendiği, bu nedenle çarşamba ve perşembe günleri ülke genelinde 52 vilayette tüm kademelerde eğitimin askıya alındığı bildirildi.

Kararın, batı, orta ve doğu bölgelerindeki çok sayıda vilayeti kapsadığı belirtilirken, Cezayir Meteoroloji İdaresinin de fırtına nedeniyle en yüksek seviye olan kırmızı alarm verdiği aktarıldı.

Öte yandan Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara yönelik uyarılarında, çatı ve balkonlardaki düşme riski bulunan eşyaların sabitlenmesi, ağaçlar ve elektrik direklerine yakın alanlardan uzak durulması çağrısı yaptı. Sürücülerden ise hızlarını düşürmeleri ve dikkatli araç kullanmalarıs istendi.

Cezayir'in kuzey bölgelerinin son haftalarda yoğun yağış ve kar yağışlarıyla birlikte istikrarsız hava koşullarının etkisi altında olduğu, bunun da yaklaşık 7 yıl süren kuraklığın ardından baraj ve göletlerde su seviyelerinin yükselmesine katkı sağladığı ifade edildi.