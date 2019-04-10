Cezayir'de Geçiş Dönemi Liderlerine Karşı Yürüyüş ve Grev
13 dakika önce
Cezayir'de sendikalar Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte yürüyüş düzenledi.
Cezayir
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:45 Kaynak: AA
'de sendikalar Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte yürüyüş düzenledi.
Farklı alanlarda faaliyet gösteren 13 sendika, başta geçici Cumhurbaşkanı
Abdulkadir Bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek amacıyla bir günlük genel greve gitti.
Sendikaların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşün yanı sıra çok sayıda Cezayirli, ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlarla başkentte toplandı.
Emniyet güçleri ise başkentte gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Posta
Binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
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