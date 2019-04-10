Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Geçiş Dönemi Liderlerine Karşı Yürüyüş ve Grev

Cezayir'de Geçiş Dönemi Liderlerine Karşı Yürüyüş ve Grev

13 dakika önce

Cezayir'de sendikalar Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte yürüyüş düzenledi.

Cezayir'de sendikalar Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçiş dönemi liderlerine karşı başkentte yürüyüş düzenledi.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren 13 sendika, başta geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir Bin Salih olmak üzere "Buteflika rejiminin temsilcisi" olarak tanımladıkları geçiş dönemi liderlerini protesto etmek amacıyla bir günlük genel greve gitti.

Sendikaların öncülüğünde düzenlenen yürüyüşün yanı sıra çok sayıda Cezayirli, ellerinde Cezayir bayrakları ve geçiş dönemi liderlerini eleştiren pankartlarla başkentte toplandı.

Emniyet güçleri ise başkentte gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Posta Binası önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:45 Kaynak: AA
Sendika, Cezayir, Güncel
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