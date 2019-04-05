Cezayir'de İstihbarat Başkanı Görevden Alındı

Cezayir
İstihbarat Başkanı Beşir Tartag'ın görevden alındığı ve İstihbarat Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığından alınarak, 2015 öncesinde olduğu gibi Savunma Bakanlığına bağlandığı bildirildi.
Cezayir'de Cumhurbaşkanı
Abdulaziz Buteflika'nın salı günkü istifasının ardından rejimde yaşanan tasfiye ve yeniden yapılanma sürüyor.
Cezayir yerel basınında yer alan haberlere göre, İstihbarat Dairesi Başkanı Beşir Tartag görevden alındı ve yönettiği İstihbarat Başkanlığı 2015 yılı öncesinde olduğu gibi Savunma Bakanlığına bağlandı.
Cumhurbaşkanlığına yakın En-Nahar televizyonu, "Tartag'ın perşembe akşamı cumhurbaşkanlığı nezdindeki isihbarat koordinasyonunu sağlayan müsteşarlık görevini bıraktığını" duyurdu.
İstihbarat biriminin, 2015 öncesinde olduğu gibi Genelkurmay Başkanlığı
'na bağlandığı ifade edildi.
Buteflika'nın 2015 yılında mevcut Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih ile iş birliği halinde, 1970'lerden bu yana siyasetin dizaynında orduyla el ele çalışan eski İstihbarat ve Güvenlik Dairesi (DRS) Başkanı Muhammed Medyen halk arasında bilinen adıyla General Tevfik'i görevden almasıyla, Tartag ismi öne çıkmıştı.
Buteflika, Cezayir isihbaratını 1990'dan beri yöneten General Tevfik ve adamlarını tasfiye edip, iç, dış ve teknik istihbaratın bir araya getirildiği "İzleme ve Güvenlik Dairesi"nin (DSS) başına Tartag'ı getirmiş ve bu birimi kendisine bağlamıştı.
Tevfik'in tasfiyesi söz konusu dönemde Cezayir derin devletinde Buteflika sonrası dönem için ön hesaplaşma şeklinde tanımlanmıştı.
- Cezayir devletinin zirvesinde ve derinliklerinde taht oyunları
Cezayir basınında, İstihbarat Başkanı Tartag, Cumhurbaşkanı Buteflika, Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika, görevden alınan eski İstihbarat Şefi General Tevfik'in bir toplantı düzenlediği, bu toplantı sonucunda eski cumhurbaşkanlarından Muhammed Zerval'in geçiş döneminde başa gelmesi yönünde bir karar alındığı haberleri yer aldı.
Zerval'in kendisine yapılan geçiş dönemi cumhurbaşkanlığı teklifini reddettiğini açıklaması Cezayir gündemine bomba gibi düştü.
"El-Haber" gazetesinin haberine göre, Zerval yaptığı yazılı açıklamada, 30 Mart'ta Buteflika'nın kardeşi ve danışmanı Said Buteflika, tarafından eski İstihbarat Başkanı General Tevfik Medyen aracılığıyla geçiş sürecinde cumhurbaşkanı olma yönünde bir teklif aldığını belirtti.
Haberde Tartag'ın da söz konusu toplantıya katıldığı ileri sürüldü.
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in ekibi, bahsi geçen toplantıya katılanları "ordunun halk nezdindeki güvenirliğini bitirme amacı taşımak"la suçladı. Söz
konusu toplantının ortaya çıkmasından birkaç saat sonra Cezayir Genelkurmay Başkanlığı, 2 Nisan'da Cumhurbaşkanı Buteflika'ya "derhal istifa etmesi" yönünde çağrı yapmıştı.
Buteflika, bu çağrıdan birkaç saat sonra istifa ettiğini açıklamıştı.