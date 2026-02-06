Cezayir'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cezayir'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı

Cezayir\'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı
06.02.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA desteğiyle Cezayir'de tıbbi ve aromatik yağlar distilasyon atölyesi açıldı, eğitimler başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle Cezayir'de kurulan "Tıbbi ve Aromatik Yağlar Distilasyon Atölyesi" törenle hizmete açıldı.

TİKA, başkent Cezayir'in güneyinde yer alan Blida vilayetinde, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Blida İl Sanatları Odası bünyesinde tıbbi ve aromatik yağlar üretimi için gerçekleştirilen projeye destek sağladı.

TİKA'nın destekleriyle kurulan Tıbbi ve Aromatik Yağlar Distilasyon Atölyesi, Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Program sırasında atölyede eğitim alan katılımcılar tarafından tıbbi ve aromatik yağların distilasyon işlemi uygulamalı olarak gösterildi.

Çok sayıda Cezayirli vatandaşın da katıldığı açılış programında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz bir konuşma yaptı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, Türk ve Cezayir halkları aralarındaki köklü tarihi kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Cezayir Devleti son yıllarda hızlı bir kalkınma süreci yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu sürece mütevazi de olsa katkılar sağlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu projemiz de bu kapsamda sembolik bir adım olarak değerlendirilebilir."

Allah'ın Cezayir'e her türlü yeraltı ve yer üstü zenginlikleri bahşettiğini dile getiren Küçükyılmaz, "Bu zenginliklerden biri de ülkedeki bitkisel çeşitliliktir. Bilindiği gibi şu anda bulunduğumuz Blida Vilayeti, Akdeniz ve Atlas ağları arasında olması sebebiyle çok özel bir floraya sahiptir." dedi.

TİKA'nın destekleriyle kurulan bu atölyenin de bu zenginliği değerlendirmek suretiyle ekonomik değere dönüştürmek ve istihdam sağlamak açısından önemli bir fırsat oluşturduğunun altını çizen Küçükyılmaz, özellikle çalışkanlığı ile maruf Cezayirli kadınların bu atölyede eğitim alacakları ve kendi atölyelerini kuracaklarını ifade etti.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği olarak başta TİKA olmak üzere, bu yıl içinde faaliyetlerine başlayacak Yunus Emre Kültür Merkezi ile Maarif Vakfı okulu ve diğer Türk kurumlarıyla her zaman Cezayir halkının yanında yer alacaklarını kaydetti.

Büyükelçi Küçükyılmaz, ayrıca söz konusu atölyenin kurulmasında emeği geçen Turizm ve El Sanatları Bakanlığına ve TİKA'ya teşekkür etti.

Açılış programından sonra atölyede düzenlenen ilk eğitim programına katılan 17 kişiye sertifikaları verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Cezayir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik Bilal Erdoğan'dan bomba Fenerbahçe sözleri: Ayrı zevklendik
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap
Trump’tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider Trump'tan kiliselere şakayla karışık tehdit: Hakkımda kötü konuşursanız vergi muafiyetiniz gider
SGK ve BDDK’ya kritik atamalar SGK ve BDDK'ya kritik atamalar
Norveç’te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında Norveç'te Epstein bağlantılı ilk soruşturma, eski başbakan mercek altında
Başsavcı Gürlek CHP’lilerden kazandığı tazminatları AFAD’a bağışlıyor Başsavcı Gürlek CHP'lilerden kazandığı tazminatları AFAD'a bağışlıyor
İki ilde kuvvetli yağış Can kayıpları var İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

21:14
Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında tutuklandı
20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
20:19
İzmir’de su kesintileri sona erdi
İzmir'de su kesintileri sona erdi
20:13
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
18:12
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek’e dev operasyon
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 21:34:39. #7.11#
SON DAKİKA: Cezayir'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.