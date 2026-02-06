Cezayir\'de Tıbbi Yağlar Atölyesi Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) destekleriyle Cezayir'de kurulan "Tıbbi ve Aromatik Yağlar Distilasyon Atölyesi" törenle hizmete açıldı.

TİKA, başkent Cezayir'in güneyinde yer alan Blida vilayetinde, Cezayir Turizm ve El Sanatları Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren Blida İl Sanatları Odası bünyesinde tıbbi ve aromatik yağlar üretimi için gerçekleştirilen projeye destek sağladı.

TİKA'nın destekleriyle kurulan Tıbbi ve Aromatik Yağlar Distilasyon Atölyesi, Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Program sırasında atölyede eğitim alan katılımcılar tarafından tıbbi ve aromatik yağların distilasyon işlemi uygulamalı olarak gösterildi.

Çok sayıda Cezayirli vatandaşın da katıldığı açılış programında Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz bir konuşma yaptı.

Büyükelçi Küçükyılmaz, Türk ve Cezayir halkları aralarındaki köklü tarihi kardeşlik bağlarına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Cezayir Devleti son yıllarda hızlı bir kalkınma süreci yürütmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu sürece mütevazi de olsa katkılar sağlamaktan büyük mutluluk duymaktayız. Bu projemiz de bu kapsamda sembolik bir adım olarak değerlendirilebilir."

Allah'ın Cezayir'e her türlü yeraltı ve yer üstü zenginlikleri bahşettiğini dile getiren Küçükyılmaz, "Bu zenginliklerden biri de ülkedeki bitkisel çeşitliliktir. Bilindiği gibi şu anda bulunduğumuz Blida Vilayeti, Akdeniz ve Atlas ağları arasında olması sebebiyle çok özel bir floraya sahiptir." dedi.

TİKA'nın destekleriyle kurulan bu atölyenin de bu zenginliği değerlendirmek suretiyle ekonomik değere dönüştürmek ve istihdam sağlamak açısından önemli bir fırsat oluşturduğunun altını çizen Küçükyılmaz, özellikle çalışkanlığı ile maruf Cezayirli kadınların bu atölyede eğitim alacakları ve kendi atölyelerini kuracaklarını ifade etti.

Küçükyılmaz, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliği olarak başta TİKA olmak üzere, bu yıl içinde faaliyetlerine başlayacak Yunus Emre Kültür Merkezi ile Maarif Vakfı okulu ve diğer Türk kurumlarıyla her zaman Cezayir halkının yanında yer alacaklarını kaydetti.

Büyükelçi Küçükyılmaz, ayrıca söz konusu atölyenin kurulmasında emeği geçen Turizm ve El Sanatları Bakanlığına ve TİKA'ya teşekkür etti.

Açılış programından sonra atölyede düzenlenen ilk eğitim programına katılan 17 kişiye sertifikaları verildi.