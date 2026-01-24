Cezayir'den Fransa'ya Tepki - Son Dakika
Cezayir'den Fransa'ya Tepki

24.01.2026 22:19
Cezayir, Fransa'nın TV kanalındaki belgesel nedeniyle Fransız maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da resmi televizyon kanalındaki bir yayına tepki olarak ülkedeki Fransa Maslahatgüzarı'nın bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Ülkenin resmi haber ajansında yayımlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Fransa'nın televizyon kanallarından biri olan "France 2"da yayımlanan bir belgeselin Cezayir aleyhinde hakaretler içerdiği belirtildi.

Cezayir'deki Fransız Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılarak yayının içeriğine tepki gösterildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dışişleri Bakanlığı, Fransız kamu yayın kanallarından birinin Cezayir devletine, kurumlarına ve sembollerine yönelik bu açık saldırıdaki sorumluluğunun farkında olduğunu, bu kamu kanalının, kendisini denetleyen kamu otoritesinin suç ortaklığı veya en azından onayı olmadan böyle bir yayını gerçekleştirmeye cesaret edemeyeceğini karşı tarafa iletti."

Açıklamada, tüm diplomatik norm ve uygulamalara aykırı olarak, Cezayir'deki Fransız Büyükelçiliğinin bahsi geçen televizyon kanalının öncülük ettiği hakaret içerikli yayına katkılarının da söz konusu yayının Fransız makamlarının resmi onayından geçtiği anlamı taşıdığına işaret edildi.

Televizyon kanalının hakaret içerikli yayının, Cezayir-Fransa ilişkilerini sürekli bir kriz halinde tutmaya yönelik bir tutum olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Cezayir hükümeti, söz konusu programı ve Cezayir devleti ile kurumlarına yönelik kabul edilemez suçlamaları ve hakaretleri en şiddetle kınadı." ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili Fransız makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

Cezayir-Fransa ilişkileri, Paris'in Batı Sahra meselesinde Fas'ın önerisini kabul etmesi nedeniyle gerilime sahne oluyor. Cezayir, bölge sakinleri için kendi kaderini tayin hakkı talep eden Polisario Cephesi'ni destekliyor.

Cezayir, Batı Sahra halkının kendi kaderini tayin hakkını savunurken, Fas'ın özerklik planını reddeden Polisario Cephesi'ni destekliyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Belgesel, Cezayir, Fransa, Güncel, Medya, Son Dakika

22:56
