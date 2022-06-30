Cezayir ile Mısır arasında 12 iş birliği anlaşması - Son Dakika
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Cezayir ile Mısır arasında 12 iş birliği anlaşması

30.06.2022 00:59
Cezayir ile Mısır arasında 12 iş birliği anlaşması

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülkesinin Mısır ile farklı alanlarda 12 iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, ülkesinin Mısır ile farklı alanlarda 12 iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Cezayir'de Mısır-Cezayir Hükümetlerarası Ortak Yüksek Konseyi'nin 8'nci toplantısı, Başbakan Eymen bin Abdurrahman ile Mısırlı mevkidaşı Mustafa Medbuli başkanlığında gerçekleştirildi.

Başbakan Bin Abdurrahman, "Cezayir-Mısır Ortak Yüksek Konseyi'nin mevcut çalışma oturumları, sanayi, yatırımı teşvik, ihracatı geliştirme, projelere destek, küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimcilik, borsa, su kaynakları, istihdam, yüksek öğrenim ve bilimsel araştırma, diplomatik eğitim, çevre, gençlik ve spor, vakıf ve diyanet alanında olmak üzere 12 anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlandı." dedi.

Bu anlaşmaları Mısır-Cezayir ortaklığı noktasında önemli bir sıçrayış olarak değerlendiren Bin Abdurrahman, Cezayirli ve Mısırlı iş adamlarından oluşan bir Cezayir-Mısır ekonomik forumunun da yarın başkentte düzenleneceğini kaydetti.

Öte yandan Mısır Başbakanı Medbuli ise Mısırlı ve Cezayirli iş adamları arasında ortaklıkların kurulması ve iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesini desteklediklerine vurgu yaparak, "Mevcut ticaret hacmi, ülkelerimizin üretim ve ihracat kapasiteleri ile iki pazarın mal ve hizmet ihtiyaçları ile uyumlu olmadığı gibi, ikili ve çok taraflı anlaşmalarla da uyumlu değil." dedi.

Medbuli, Libya'daki koşullara rağmen Cezayir ile Mısır arasındaki ithalat ve ihracatın durmaması gerektiğine işaret ederek, ülkesinin yakın zamanda Tunus ile düzenli bir deniz taşımacılığı hattının başlatılması noktasında anlaştığını, bu hattın Cezayir limanlarına kadar da uzatılabileceğini kaydetti.

Mısır Başbakanı, 8 yıllık aradan sonra, Hükümetlerarası Ortak Yüksek Konseyi'nin sekizinci toplantısı vesilesiyle iki günlük bir ziyaret için Cezayir'e gelmişti.

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Kaynak: AA

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