Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Midyat'ta - Son Dakika

Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Murad Adcabi, Midyat ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'i ziyaret eden Adcabi, daha sonra ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

Adcabi, ilçeyi ziyaret etmek istediğini belirterek, "Bu olağanüstü tarihi eserler gerçekten çok büyük bir zenginlik. Hem Türkiye hem de dünya için büyük bir zenginlik. İnşallah yakın bir zamanda, bölgeyi daha iyi tanımak ve çalışmak için tekrar geleceğim." dedi.

Şahin ise, ziyaret için Büyükelçi Adcabi'yi teşekkür etti.