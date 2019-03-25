Son Dakika Haberleri: Cezayir Milli Enerji Şirketinden, Halk Hareketine Destek

Cezayir Milli Enerji Şirketinden, Halk Hareketine Destek

43 dakika önce

Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere destek veren çalışanlarına karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

Cezayir Milli Enerji Şirketinden, Halk Hareketine Destek, System.String[]
Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika karşıtı gösterilere destek veren çalışanlarına karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacağını duyurdu.

Ülkenin tarihi bir süreçten geçtiğine işaret eden Sonatrach Yönetim Kurulu Başkanı Abdulmumin Vild Kaddur, çalışanlarına yönelik yayımladığı mesajda, halkın taleplerinin meşru olduğunu, gösterilerin ülkede olumlu ve barışçıl bir değişim meydana getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Söz konusu değişimle siyasi, ekonomik ve toplumsal düzeydeki bozulmanın ve vasıflı kişilerin saf dışı bırakılmasının önüne geçilmesinin beklendiğini kaydeden Kaddur, halk hareketine desteklerini ifade eden ya da gösterilere katılan şirket çalışanlarına karşı yaptırım uygulanmayacağı sözünü verdi.

Cezayir'in en büyük şirketi Sonatrach'ın farklı kentlerdeki 150 şubesinde 120 bini aşkın çalışan görev yapıyor. 1963'te kurulan Sonatrach, yabancı ortaklarıyla günde 1,2 milyon varil petrol üretiyor.

Buteflika, 11 Mart Pazartesi sürpriz bir kararla 18 Nisan'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini, adaylığını geri çektiğini ve hükümette kapsamlı değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın, sağlık sorunlarına rağmen bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Cezayirliler söz konusu kararlarla "Buteflika'nın görev süresinin tarihi belirlenmeyen seçimlere kadar uzatıldığı" gerekçesiyle gösterilerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
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