Cezayir'de orman yangınlarına karşı uyarı seviyesi artırıldı - Son Dakika
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Cezayir'de orman yangınlarına karşı uyarı seviyesi artırıldı

14.08.2022 17:40
Cezayir'de orman yangınlarına karşı uyarı seviyesi artırıldı

Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı uyarı seviyesinin artırıldığını ve tam teyakkuza geçildiğini duyurdu.

Cezayir Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, hava sıcaklıklarının yükselmesi nedeniyle orman yangınlarına karşı uyarı seviyesinin artırıldığını ve tam teyakkuza geçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik ulusal plan çerçevesinde, güvenlik birimleri, orman şeflikleri ve sivil savunma ekiplerinin ormanların içinde ve yakınlarındaki devriyelerini yoğunlaştırmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca halka "ormanları muhafaza etmek için tüm önleyici tedbirlere uymaları" çağrısında bulunuldu.

Son iki günde 68 orman yangını

Yerel basına göre, Cezayir'de sıcak hava dalgasıyla birlikte son iki gün içerisinde ülkenin çeşitli kentlerinde 68 orman yangını meydana geldi.

Skikda, Tizi Vuzu, Jijel ve Bicaya kentleri başta olmak üzere ülkede yaşanan orman yangınlarında 97 hektarlık alanın büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Ordunun katılımıyla havadan ve karadan yürütülen söndürme çalışmalarıyla söz konusu yangınların büyük çoğunluğunun söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

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Kaynak: AA

Kalkınma Bakanlığı, Cezayir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir'de orman yangınlarına karşı uyarı seviyesi artırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cezayir'de orman yangınlarına karşı uyarı seviyesi artırıldı - Son Dakika
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