Cezayirli milletvekillerinden İsrail'le normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı - Son Dakika
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Cezayirli milletvekillerinden İsrail'le normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı

17.05.2022 16:31
Cezayirli milletvekillerinden İsrail'le normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı

Cezayir'de bir grup milletvekilinin, İsrail'le normalleşmenin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi Başkanlığı'na sunduğu belirtildi.

Cezayir'de bir grup milletvekilinin, İsrail'le normalleşmenin suç sayılmasını öngören yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi Başkanlığı'na sunduğu belirtildi.

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Yusuf Acisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin 65 milletvekili (tamamı 462) adına yasa tasarısını Meclis Başkanlığı'na sunduğunu belirtti.

Söz konusu yasa tasarısının geçen yıl başında da sunulduğunu anımsatan Acisi, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından Meclis'in feshedilmesi nedeniyle önceki tasarının sonlandırıldığını aktardı.

Acisi, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak andığı gün münasebetiyle yasa tasarısının yeniden gündeme geldiğini kaydetti.

Yedi maddeden oluşan yasa tasarısı, İsrail'le normalleşmenin suç sayılmasını öngörüyor.

Tasarıda, Tel Aviv'e seyahati; doğrudan veya dolaylı olarak her ne tür ve düzeyde olursa olsun temas ve ilişki kurulmasını, temsilcilik açılmasını yasaklayan maddelerin yanı sıra İsrail uyrukluların Cezayir'e ya da ona ait temsilciliklere girişini ve kabulünü de engelleyen maddeler yer alıyor.

Cezayir Parlamentosunun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi Girişimleri Ofisi'ne tevdi edilen yasa tasarısının, daha sonra Meclis Başkanlığı ve yardımcılarının ofisine sevk edilmesi bekleniyor. Tasarının daha sonra incelenmek üzere hükümete, sonra bir daha tartışılması ve oylanması için Meclis'e sunulması öngörülüyor.

Yasa tasarısının, kabulü için oylamada salt çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Kabul edilmesi durumunda yasa tasarısı parlamentosunun üst kanadı Millet Meclisi'nde aynı şekilde oylamaya sunuluyor.

Cezayir, İsrail'le diplomatik veya ticari ilişkisi olmayan Arap ülkeleri arasında yer alıyor.

Ülke makamları, işgal sona erdirilmeden ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan önce İsrail'le ilişki kurmayı kabul etmediklerini ifade ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cezayirli milletvekillerinden İsrail'le normalleşmeyi suç sayan yasa tasarısı - Son Dakika


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