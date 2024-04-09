Kripto

Uzun yıllar IRS Ceza Soruşturmalarında hizmet veren James Lee, şimdi Chainalysis ekibine katılarak kripto para suçlarıyla mücadelede liderlik edecek.

Chainalysis, Suçla Mücadele İçin Eski IRS Yöneticisini Transfer Etti

Blockchain analiz şirketi Chainalysis, eski ABD İç Gelir Servisi (IRS) Ceza Soruşturmaları şefi James Lee'yi Küresel Kapasite Geliştirme Başkanı olarak atadı. 29 yıl boyunca IRS bünyesinde görev yapan Lee, Chainalysis bünyesindeki yeni rolünde; kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler ve diğer kurumların kripto para tabanlı suçlarla mücadele etmelerini sağlayacak çözümler geliştirmelerine öncülük edecek.

Lee, IRS Ceza Soruşturmaları şefi olarak görev yaptığı dönemde, 2021'de ABD'nin doğu kıyısında büyük bir yakıt krizine yol açan Colonial Pipeline fidye yazılımı saldırısında çalınan fonların kurtarılmasında önemli bir rol oynamıştı. James Lee ayrıca Hydra adlı karanlık web pazarının kapatılmasına da katkı sağlamıştı.

Yeni görevinde Chainalysis'in Küresel Gelirden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bas Lemmens'e rapor verecek olan Lee, kripto para ekosisteminin güvenliğinin sağlanması için kolluk kuvvetlerine en iyi araç ve verileri sunmayı hedefliyor. Lee, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kripto paraların tehlikeli faaliyetlerde kullanımının arttığına dikkat çekerek, bu alandaki suçlarla mücadele için Chainalysis'in yeteneklerini geliştirmeye odaklanacağını belirtti. Son olarak Chainalysis, 2022 yılında 8,6 milyar dolar değerinde bir pazar kapasitesine ulaşmıştı.