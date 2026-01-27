Chandra Fırtınası İngiltere'yi Vurdu

İngiltere'de Chandra Fırtınası'nın ülkenin büyük bölümünde şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve kar getireceği uyarısında bulunuldu.

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde kuvvetli rüzgar, şiddetli yağış ve kar getirmesi beklenen fırtına "Chandra Fırtınası" olarak adlandırıldı.

Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde sel riski ve ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Kuzey kesimlerde ise yüksek rakımlı alanlarda önemli miktarda kar yağışı bekleniyor.

İngiltere'nin güneybatısı için "amber" kodlu şiddetli yağış uyarısı yapıldı ve bölgede 30 ila 50 milimetre, yüksek kesimlerde ise 60 ila 80 milimetre yağış görülebileceği uyarısına yer verildi. Halihazırda doygun durumdaki topraklarda bu yağışların sel riskini artırabileceğine işaret edildi.

Başkent Londra, İngiltere'nin güneydoğusu ve güneybatısı ile Galler ve Kuzey İrlanda'nın bazı kesimleri için "sarı" kodlu yağış uyarıları yürürlüğe girdi.

Fırtına nedeniyle sel, elektrik kesintileri ve toprak kaymaları olabileceği uyarısı yapıldı

Fırtınanın şiddetini artırmasıyla ülke genelinde çok sayıda hava durumu uyarısı devreye girdi. Kuzey İrlanda'nın doğu kıyıları için "amber" kodlu rüzgar uyarısı yayımlandı. Saatte 60-70 mil, bazı kıyı bölgelerinde ise 75 mile varan rüzgar hızları bekleniyor.

İskoçya'nın bazı bölgeleri, Midlands, İngiltere'nin kuzeydoğu ve kuzeybatısı ile Yorkshire için de yağmur ve kar uyarıları yapıldı. Bölgede 300 metre üzerindeki rakımlarda 2-5 santimetre, 500 metre üzerindeki alanlarda ise 10-20 santimetre kar yağışı bekleniyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle sel, elektrik kesintileri, toprak kaymaları, ulaşımda gecikmeler ve iptaller yaşanabileceği uyarısında bulunurken, bazı yerleşimlerin sular altında kalan yollar nedeniyle izole kalabileceği belirtildi.

Chandra Fırtınası, bu ay İngiltere'yi etkileyen üçüncü büyük fırtına olurken, daha önce Goretti Fırtınası ve Ingrid Fırtınası ülkenin farklı bölgelerinde olumsuz hava koşullarına yol açmıştı.

Vatandaşlara uyarıları yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı

Met Office Baş Hava Durumu Tahmincisi Paul Gundersen, ülkenin karmaşık bir hava sistemiyle karşı karşıya olduğuna işaret ederek, vatandaşlara uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Gundersen, fırtınanın daha soğuk hava kütleleriyle etkileşime girmesiyle Pennine Dağları, Güney İskoçya ve Highlands bölgelerinde yüksek kesimlerde 10 ila 20 santimetre kar birikimine yol açabileceğini bildirdi.