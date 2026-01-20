Changi Havalimanı'nda Otonom Bagaj Araçları Hizmete Girdi - Son Dakika
Changi Havalimanı'nda Otonom Bagaj Araçları Hizmete Girdi

20.01.2026 13:27
Singapur, Changi Havalimanı'nda otonom bagaj taşıma araçlarını hizmete alarak teknolojide bir adım attı.

SİNGAPUR, 20 Ocak (Xinhua) -- Singapur'un Changi Havalimanı'nda tamamen otonom bagaj taşıma araçlarından oluşan ilk filosu yaklaşık bir yıllık denemelerin ardından gümrüklü sahada hizmete sokuldu.

Changi Havalimanı Grubu'nun salı günü yaptığı açıklamada an itibarıyla 2 otonom bagaj taşıma aracının aktif olarak 1 ve 4 numaralı terminallerin bagaj işlem alanları arasında yolcu bagajlarını taşıdığı, bu yılın ilerleyen dönemlerindeyse başka bir güzergahta 6 otonom bagaj taşıma aracının daha devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada havalimanının, 2027 yılına kadar otonom bagaj taşıma aracı sayısını 24'e çıkarmayı planladığı kaydedildi.

10'dan fazla sensör ve kamera ile donatılan otonom bagaj taşıma araçları, gündüz ve gece koşullarında ve yağışlı havalarda gümrüklü sahada güvenli şekilde hareket edebiliyor. Kontrol merkezinin uzaktan izlediği araçlara gerektiğinde operatörler anında müdahale edebiliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Singapur, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

