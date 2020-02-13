Chelsea, Ajax'tan Ziyech'i transfer etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Chelsea, Ajax'tan Ziyech'i transfer etti - Son Dakika Spor

Chelsea, Ajax'tan Ziyech'i transfer etti

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda temsilcisi Ajax'tan Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Chelsea, Ajax'tan Ziyech'i transfer etti, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Hollanda temsilcisi Ajax'tan Faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Ziyech'in transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Ziyech'in sezon sonuna kadar Ajax forması giymeye devam edeceği ve 1 Temmuz'dan itibaren Chelsea kadrosuna dahil olacağı belirtildi.

Chelsea'nin bu transfer için bonuslarla birlikte 44 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Kariyerine Hollanda ekibi Heerenveen'de başlayan Ziyech, Ajax'ın yanı sıra aynı ülkede Twente'de de görev yaptı. Faslı milli futbolcu, 2016'dan bu yana forma giydiği Ajax'ta 160 resmi maça çıktı ve 49 gol kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:32 Kaynak: AA
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