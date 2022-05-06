CHP ABD Temsilciliği, Ensar ve Türgev'in Kurduğu Türken Foundation'un Topladığı Bağışı Açıkladı: 9.3 Milyon Dolar - Son Dakika
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CHP ABD Temsilciliği, Ensar ve Türgev'in Kurduğu Türken Foundation'un Topladığı Bağışı Açıkladı: 9.3 Milyon Dolar

06.05.2022 14:27
CHP ABD Temsilciliği, Ensar ve Türgev'in Kurduğu Türken Foundation'un Topladığı Bağışı Açıkladı: 9.3 Milyon Dolar

CHP ABD Temsilciliği, Ensar Vakfı ve TÜRGEV’in ABD’de kurduğu Türken Foundation’ın vergi beyannamesini paylaşarak, “ABD’li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)’den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation’a 9,3 milyon dolar bağış gelmiş” açıklamasını yaptı.

CHP ABD Temsilciliği, Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in ABD'de kurduğu Türken Foundation'ın vergi beyannamesini paylaşarak, "ABD'li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)'den aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation'a 9,3 milyon dolar bağış gelmiş" açıklamasını yaptı.

CHP ABD Temsilciliği, Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in ABD'de kurduğu Türken Foundation'ın vergi beyannamesini paylaştı. CHP ABD Temsilciliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle dendi:

"Bildiğiniz üzere Türken Foundation, 2014 senesinde ABD'de kuruldu; ENSAR ve TÜRGEV'in ortak kuruluşu. Bu ABD'deki vakfın kuruluş belgesinde Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imzası var; yönetim kurulunda ise kızı Esra Albayrak. ABD'li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD Gelir Dairesi (IRS)'den aldığımız bu resmi beyanname, 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation'a 9,3 milyon dolar bağış gelmiş.

"TOPLAM VARLIĞI 67 MİLYON DOLAR"

En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son 2 senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation'ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası. Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise sıfır dolar! Bu vakfın kendi beyanı. Ünlü boksör Muhammad Ali'nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan'da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP ABD Temsilciliği, Ensar ve Türgev'in Kurduğu Türken Foundation'un Topladığı Bağışı Açıkladı: 9.3 Milyon Dolar - Son Dakika
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