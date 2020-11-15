CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

CHP Antakya İlçe Başkanı Ümit Kutlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü aktaran Kutlu, "Genel durumum iyi. Bir süre aranızda olamayacağım ve telefonlara bakamayacağım. Sağlıklı ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.