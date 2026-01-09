CHP'den ABD'nin Venezuela Müdahalesine Tepki

CHP Parti Meclisi, "ABD'nin Venezuela'ya dönük müdahalesi, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlalidir. Kural temelli küresel sistem sarsılmıştır." açıklamasında bulundu.

CHP'den, dün gerçekleştirilen yılın ilk PM Toplantısı'nın ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, toplantıda, "Türkiye'de yaşanan 'ağır ekonomik kriz' ve CHP'nin mücadele programıyla çözüm önerileri, demokrasi ve adalet mücadelesi, TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ve partinin tutumu, dünyada ve bölgede yaşanan uluslararası gelişmeler ile CHP'nin iktidar yürüyüşündeki yol haritası"nın ele alındığı belirtildi.

Emekli aylıklarının iyileştirilmesi için TBMM'de CHP grubunun, 7 gün 24 saat süreyle aralıksız nöbete başladığı aktarılan açıklamada, "Partimiz 'Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye' programında ortaya koyduğu kapsayıcı kalkınma stratejisi ve güçlü sosyal devlet politikalarını ilk seçimden hemen sonra uygulamaya başlayacak ve ülkemizi ekonomik krizden çıkaracaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, CHP'nin her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadelesini sürdüreceğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Adalet, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi, yalnızca yol arkadaşlarımız için değil, ülkemizde yaşayan herkes için kararlılıkla sürdürülecektir. CHP, siyasal baskılara karşı umudu, mücadeleyi büyütmeye, halkımızla birlikte her zamankinden daha güçlü şekilde devam edecektir. Tüm saldırılara karşın partimiz toplumsal barış için katkı sunmaya, Kürt sorunu başta olmak üzere Türkiye'deki tüm sorunların demokrasi ve hukuk temelinde çözümü için çalışmaya devam etmektedir."

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının, ortak rapor yazım aşamasına geldiği aktarılan açıklamada, "Partimiz hazırlanacak raporda terörün sonlandırılmasına ilişkin çalışmalarla birlikte demokratikleşme adımlarına da yer verilmesinin önemini hatırlatmaktadır. Silah bırakmaya ilişkin düzenlemelerin yanında hukuk devleti ve demokrasiye ilişkin güçlü bir siyasi iradenin ortaya konulması kuşkusuz hem sürece katkı sağlayacak hem de toplumun Meclis'e ve sürece güvenini tesis ederek kalıcı bir toplumsal barışın yolunu açacaktır. Partimiz bu çerçevede, Komisyon'un çalışmalarına yapıcı katkısını sürdürecektir." görüşüne yer verildi.

Açıklamada, CHP'nin dış politika, uluslararası siyaset ve güvenlik ortamında yaşanan gelişmeleri de dikkatle takip ettiğine işaret edilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"ABD'nin Venezuela'ya dönük müdahalesi, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlalidir. Kural temelli küresel sistem sarsılmıştır. Belirsizliklerin arttığı, kuralsızlığın yükseldiği çağımızda, ülkemizin kişisel ilişkilerin değil kurumsal yapıların esas olduğu, öngörülebilir ve istikrarlı bir dış politika anlayışına ihtiyacı vardır. Venezuela'da yaşanan gelişmeler, otoriterliğin ve demokrasiden uzaklaşmanın bir ülke için ne ölçüde kırılganlık yaratacağını ortaya koymuştur. Partimiz, küresel siyasette kural temelli bir düzeni savunmaya devam edecek, yeni dönemin getirdiği risklere ve tehditlere karşı ulusal çıkarlarımızı korumak için hareket edecektir."

Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaştan en çok etkilenen ülkelerin başında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Suriye'de sağlanacak bir kalıcı barış, en çok Türkiye'ye fayda getirecektir. Bunun için Suriye'de toprak bütünlüğü temelinde, tüm kesimlerin dahil edildiği demokratik ve kapsayıcı bir yönetimin oluşturulması gerekmektedir. Bu aynı zamanda ülkemizdeki sığınmacıların geri dönüşünü de hızlandıracaktır." ifadeleri kullanıldı.